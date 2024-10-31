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31 октября, 23:00

Садулаев — шестикратный чемпион мира! Абдулрашид догнал Сайтиева по победам на ЧМ

Садулаев завоевал золото на чемпионате мира по борьбе в неолимпийских весах
Отдел единоборств «СЭ»
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Абдулрашид Садулаев на чемпионат мира по борьбе.
Фото Global Look Press
Итоги соревнований в Тиране.

С 28 по 31 октября в албанской Тиране прошел чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской вольной борьбе. В рамках соревнований российские борцы завоевали пять наград: одну золотую, одну серебряную и три бронзовые.

В греко-римской борьбе третьими на пьедестале стали Эмин Сефершаев в категории до 55 кг и Садык Лалаев в категории до 63 кг. Сефершаев в 1/8 финала одолел представителя Украины Корюна Саградяна (7:0), в четвертьфинале прошел казахстанца Исхара Курбаева (1:1, по последнему действию), а в полуфинале таким же образом уступил иранцу Пуйе Дадмарзу (1:1). В схватке за бронзу Сефершаев одолел армянского борца Манвела Хачатряна (7:5).

Садык Лалаев начал путь к медали с победы над украинцем Александром Грушиным (3:1), затем прошел иранца Имана Мухаммади (2:2, по последнему действию), а в полуфинале наткнулся на сопротивление представителя Казахстана Ержета Жарлыкасына, которому проиграл со счетом 0:8. Схватки за бронзу у Садыка не было — его соперник француз Стефан Клеман не выступил, так как опоздал из-за проблем с логистикой, так как отель и арена в Тиране находятся на расстоянии 60 км друг от друга.

Абдулрашид Садулаев победил Дэвида Тэйлора и&nbsp;вышел в&nbsp;1/8 финала чемпионата мира. Садулаев легко победил звезду американской борьбы. Тэйлор атаковал, но упирался в стену

В вольной борьбе россияне завоевали три медали. В категории до 70 кг бронзу забрал Иналбек Шериев. В первом раунде он одолел немца Кижана Кларка (10:0), во втором победил азербайджанца Канана Хейбатова, а в четвертьфинале — армянина Армана Андреасяна (2:0). В полуфинале Ширев уступил японцу Йосиносуке Аояги (1:6), но в схватке за бронзу разгромил украинского борца Василия Шуптаря (10:0).

В весовом лимите до 79 кг серебряную медаль завоевал Магомед Магомаев. В первом раунде россиянин снес представителя Монголии Олонбайарына Судлкхуу (12:1), во втором победил азербайджанца Орхана Аббасова (7:1), в четвертьфинале одолел пуэрториканца Шейна Джонса (10:0), а в полуфинале обыграл осетинского представителя Словакии Ахсарбека Гулаева (9:3). В финале Магомаев, к сожалению, уступил грузинскому борцу Автандилу Кенчадзе (4:13).

Абдулрашид Садулаев против Дэвида Тейлора.
Фото Global Look Press

В категории до 92 кг золотую медаль завоевал Абдулрашид Садулаев. В первом раунде двукратный олимпийский чемпион победил американца Дэвида Тейлора (7:0), во втором прошел представителя Азербайджана Абубакра Абакарова (3:1), в четвертьфинале вынес немца Ларса Шефле (10:0). В полуфинале Садулаев победил иранца Камрана Гасемпура (5:3), причем сделал это благодаря четырехбалльному приему за 0,3 секунды до конца схватки. В финале Абдулрашид одолел грузинского борца Мириани Майцурадзе со счетом 6:0.

Благодаря этой победе Садулаев выиграл золото на чемпионатах мира в трех весах — до 86 кг, до 97 кг, а теперь и до 92 кг. Свое первое золото ЧМ он взял еще в 2014 году. По числу выигранных чемпионатов мира Абдулрашид догнал Бувайсара Сайтиева и Сергея Белоглазова. Рекорд — у Александра Медведя и Валентина Иорданова (по семь).

Абдулрашид Садулаев
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