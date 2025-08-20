Россиянин Исламгереев стал серебряным призером юниорского чемпионата мира по борьбе

Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев завоевал серебро на чемпионате мира среди спортсменов не старше 20 лет.

В финале в весовой категории до 86 кг россиянин уступил Максвеллу Макенелли из США.

Россиянка Должон Цынгуева завоевала бронзу в весовой категории до 57 кг. Ее соперница из Японии Совака Учида не вышла на ковер в малом финале из-за повреждения.

Юниорский чемпионат мира проходит с 17 по 24 августа в Болгарии. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы.