Россиянин Исламгереев стал серебряным призером юниорского чемпионата мира по борьбе
Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев завоевал серебро на чемпионате мира среди спортсменов не старше 20 лет.
В финале в весовой категории до 86 кг россиянин уступил Максвеллу Макенелли из США.
Россиянка Должон Цынгуева завоевала бронзу в весовой категории до 57 кг. Ее соперница из Японии Совака Учида не вышла на ковер в малом финале из-за повреждения.
Юниорский чемпионат мира проходит с 17 по 24 августа в Болгарии. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы.
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