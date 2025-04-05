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5 апреля, 10:28

Курбанов заменит Садулаева на ЧЕ-2025 по вольной борьбе

Сергей Разин
корреспондент
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Российский борец Магомед Курбанов заменит двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева на чемпионате Европы-2025, сообщает ТАСС.

Ранее Садулаеву отказали в визе, из-за чего он не сможет попасть на турнир в Словакии.

Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020), шестикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. В 2025 году Садулаев завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Тиране (Албания).

Чемпионат Европы пройдет в Братиславе с 7 по 13 апреля.

Источник: ТАСС
Абдулрашид Садулаев
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