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Сегодня, 14:30

Карелин назвал Медведя флагманом отечественной борьбы

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Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил, что Александр Медведь был для него ориентиром.

Медведь скончался 2 сентября на 87-м году жизни. Он был трехкратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе, знаменосцем сборной СССР на Олимпийских играх 1972 года, а также имел звания заслуженного мастера спорта Советского Союза и заслуженного тренера СССР.

«Он был первым, кто показал нам, что трехкратным олимпийским чемпионом быть возможно. А мне дал повод хвастать, что я следующий. Он был ориентиром для нас. Пропагандист, популяризатор борьбы. Он и тренером работал, и руководителем федерации. Мне посчастливилось быть у него в гостях 4 июля, поговорили. Сегодня не стало нашего флагмана», — цитирует Карелина ТАСС.

Источник: ТАСС
Александр Карелин
Александр Медведь
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