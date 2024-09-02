Карелин назвал Медведя флагманом отечественной борьбы

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил, что Александр Медведь был для него ориентиром.

Медведь скончался 2 сентября на 87-м году жизни. Он был трехкратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе, знаменосцем сборной СССР на Олимпийских играх 1972 года, а также имел звания заслуженного мастера спорта Советского Союза и заслуженного тренера СССР.

«Он был первым, кто показал нам, что трехкратным олимпийским чемпионом быть возможно. А мне дал повод хвастать, что я следующий. Он был ориентиром для нас. Пропагандист, популяризатор борьбы. Он и тренером работал, и руководителем федерации. Мне посчастливилось быть у него в гостях 4 июля, поговорили. Сегодня не стало нашего флагмана», — цитирует Карелина ТАСС.