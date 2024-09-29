Багаутинов: «Резников и Амиров выведут борьбу на новый уровень»

Российский боец смешанных единоборств и основатель лиги Wolnik Али Багаутинов прокомментировал предстоящую встречу между Артемом Резниковым и Шамилем Амировым по правилам вольной борьбы.

«Видел борьбу Артема Резникова и Шамиля Амирова, который в прошлом году выступал у нас на турнире Wolnik 9, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Багаутинова. — Со смешанными единоборствами он завязал, но всегда рад побороться в своей стихии — вольной борьбе. Он базовый борец, очень техничный и физически крепкий. Резников — представитель сборной Казахстана. Ярко показывает борьбу в ММА-поединках, проходит в ноги. Физически очень мощный. Техника присутствует. Мне эта схватка просто приснилась. Подумал, как два этих бывших борца и представители смешанных единоборств поборются сейчас. Такие спортсмены выведут борьбу на новый уровень в плоскости СМИ».

Резников последний бой провел против Мухамеда Кокова в июне этого года на турнире ACA 177 и одержал победу единогласным решением судей. На его счету 25 побед и 8поражений.

Амиров в последний раз выходил в клетку против Наримана Аббасова в апреле 2021 года на турнире AMC Fight Nights 100 и проиграл техническим нокаутом. В активе Амирова 4 победы, 2 поражения и 1 ничья, еще один бой признан несостоявшимся.