14:31 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — Самбо

СК возбудил дело по факту нападения на Мирзаева

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения троих неизвестных на мужчину на юге Москвы, сообщает "Р-Спорт". Речь идет о чемпионе мира по боевому самбо Расуле Мирзаеве, в которого стреляли из травматического пистолета. Полиция ведет поиски нападавших.

"По версии следствия, ночью 31 декабря 2016 года в квартиру одного из жилых домов по улице Восточная в городе Москве проникли трое неустановленных лиц, где подвергли избиению 30-летнего мужчину, используя в качестве орудия преступления предположительно травматический пистолет. После нападения неизвестные скрылись. В результате потерпевший был госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении СК.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20170101/1114478390.html

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