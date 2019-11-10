Сборная России победила в медальном зачете на чемпионате мира по самбо

Россияне стали обладателями 20 золотых наград по итогам чемпионата мира по самбо и заняли первое место в общем зачете турнира, который прошел в южнокорейском Чхонджу.

Всего на счету сборной России на турнире 20 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовых награды. Второй в медальном зачете стала команда Монголии — 2 золота, 1 серебро, 8 бронзовых наград. Тройку лучших замкнула сборная Украины — 2 золота и 4 бронзы.