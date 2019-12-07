Путин приветствовал участников Кубка Союзного государства по самбо

Президент России Владимир Путин приветствовал гостей, организаторов и участников Кубка Союзного государства по самбо в абсолютной весовой категории, информирует сайт Кремля. Соревнования пройдут 7 декабря на арене «Ледовый куб» в Сочи.

— Приветствую вас на старте Кубка Союзного государства по самбо в абсолютной весовой категории, приуроченного к 20-летию подписания Российской Федерацией и Республикой Беларусь Договора о создании Союзного государства, — говорится в сообщении. — Отрадно, что инициатива проведения Кубка нашла широкую поддержку спортивной общественности и в нынешнем году турнир вновь собирает в Сочи большую, сплоченную команду единомышленников — чемпионов и призеров прошлых лет и начинающих борцов.