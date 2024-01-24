Боец поп-ММА Зайналов выпал с балкона 10-го этажа, пытаясь спасти кота

Боец поп-ММА Магомед Зайналов по прозвищу Веном, выступающий в лиге Hardcore FC, выпал с балкона 10-го этажа в Ростове-на-Дону, пытаясь спасти своего кота. Об этом Mash сообщила супруга 24-летнего Зайналова.

Как сообщает источник, причиной падения стал кот, который испугался и выскочил на балкон, оказавшись на водостоке. Зайналов сорвался вниз, пытаясь достать кота.

В последнем поединке Зайналов проиграл досрочно Захару Амои. Кулачный бой проходил в Hardcore FC. Ранее в Hardcore FC высказались о состоянии Зайналова после падения.