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Сегодня, 20:15

Упавший с 10-го этажа боец Зайналов получил перелом ног и таза

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Попавший в реанимацию после падения с 10-го этажа в Ростове-на-Дону боец поп-ММА Магомед Зайналов по прозвищу Веном получил перелом ног и таза. Об этом сообщает пресс-служба организации Hardcore FC, бойцом которой является Зайналов.

«Друзья, нашу большую семью Хардкора потрясла ужасная новость. Произошел несчастный случай. Магомед «Веном» Зайналов поскользнулся и упал с 10-го этажа на машину, смягчившую падение. Лига Hardcore FC и его менеджер Виталий Тарасов находятся на постоянной связи с ним и его семьей. Магомед пребывает в сознании и под наблюдением специалистов. У него переломы ног и таза. Врачи описывают состояние, как стабильное. Лигой Hardcore Fighting Championship предоставлена вся необходимая финансовая помощь и поддержка его семье», — говорится в сообщении.

В последнем поединке Зайналов досрочно уступил Захару Амои. Поединок проходил в кулачной лиге Hardcore FC.

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