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Сегодня, 13:40

Шарафутдинов проведет поединок против Мусалова на турнире «Наше Дело» 83

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Российский боксер Дамил Шарафутдинов подерется с Хайбулой Мусаловым в соглавном поединке турнира «Наше Дело» 83.

Бой между спортсменами пройдет по правилам бокса в перчатках для ММА состоится 25 мая в Сочи на площадке RED ARENA, расположенной в игорной зоне «Красная Поляна».

Мусалов является непобежденным чемпионом в кулачных боях в весовой категории до 77 кг, а также серебряным призером Европейских игр в Баку. В своей карьере он одержал 7 побед и не потерпел ни одного поражения в поединках на голых кулаках, а в ММА одержал 2 победы в 2 боях.

На счету Шарафутдинова 5 побед, 1 ничья и 1 поражения. Изначально россиянин должен был подраться с чемпионом лиги Мурадом Халидовым. Однако его соперник получил травму, помешавшую провести защиту чемпионского титула в супертяжелом весе.

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