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Ильяс Хамзин проведет бой за титул чемпиона Karate Combat

Президент Karate Combat Асим Заиди сообщил, что российский боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин проведет бой за чемпионский пояс в среднем весе.

«Следующий бой Ильяса пройдет за титул чемпиона мира в среднем весе!», — заявил Заиди.

Для Ильяса Хамзина это будет четвертый бой в организации. Его карьера в Karate Combat началась зимой этого года с дисквалификации, но затем он одержал две досрочные победы и заявил о желании забрать титул.

Дата и место поединка пока неизвестны. В последний раз титульный бой в среднем весе прошел в мае 2024 года — чемпионом стал американец Росс Левайн, отправив соперника в нокаут мощным хайкиком. С тех пор Росс не провел ни одного боя, и будет ли именно он соперником Ильяса, пока непонятно.

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