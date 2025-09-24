Стал известен полный кард турнира по кулачным боям IBA BARE KNUCKLE

Стал известен полный кард второго турнира международной лиги кулачных боев IBA BARE KNUCKLE.

Главным событием турнира станет поединок чемпиона HFC Тимура Мусаева по прозвищу «Золотой» против мастера спорта по боксу и чемпиона HBA Эмиля Новрузова по прозвищу «Гладиатор».

В со-главном бою встретятся чемпион Европы по Тхеквондо, экс-чемпион HFC Мухаммед «Киборг» Калмыков и Хамзат Куриев по прозвищу «Маэстро».

Турнир IBA BARE KNUCKLE пройдет 31 октября в Москве на «ЦСКА Арене».

Полный кард турнира:

Тимур Мусаев — Эмиль Новрузов — 70 кг 5 раунда по 2 минуты

Мухаммед Калмыков — Хамзат Куриев — 84 кг 3 раунда по 2 минуты

Хайбула Мусалов — Ирвинг Мочадо — 80 кг 3 раунда по 2 минуты

Мартин Джуарян — Абдурахман Абдурахманов — 70 кг 3 раунда по 2 минуты

Суламбек Шахгириев — Михаил Тарабрин — 79 кг 3 раунда по 2 минуты

Денис Тюлюлин — Бобур Курбанов — 86 кг 3 раунда по 2 минуты

Яков Букин — Сулим Бисултанов 77 кг 3 раунда по 2 минуты

Бекзат Сабыр — Шодруз Довлатов — 77 кг 3 раунда по 2 минуты