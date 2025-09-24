Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА

Стал известен полный кард турнира по кулачным боям IBA BARE KNUCKLE

Стал известен полный кард второго турнира международной лиги кулачных боев IBA BARE KNUCKLE.

Главным событием турнира станет поединок чемпиона HFC Тимура Мусаева по прозвищу «Золотой» против мастера спорта по боксу и чемпиона HBA Эмиля Новрузова по прозвищу «Гладиатор».

В со-главном бою встретятся чемпион Европы по Тхеквондо, экс-чемпион HFC Мухаммед «Киборг» Калмыков и Хамзат Куриев по прозвищу «Маэстро».

Турнир IBA BARE KNUCKLE пройдет 31 октября в Москве на «ЦСКА Арене».

Полный кард турнира:

Тимур Мусаев — Эмиль Новрузов — 70 кг 5 раунда по 2 минуты

Мухаммед Калмыков — Хамзат Куриев — 84 кг 3 раунда по 2 минуты

Хайбула Мусалов — Ирвинг Мочадо — 80 кг 3 раунда по 2 минуты

Мартин Джуарян — Абдурахман Абдурахманов — 70 кг 3 раунда по 2 минуты

Суламбек Шахгириев — Михаил Тарабрин — 79 кг 3 раунда по 2 минуты

Денис Тюлюлин — Бобур Курбанов — 86 кг 3 раунда по 2 минуты

Яков Букин — Сулим Бисултанов 77 кг 3 раунда по 2 минуты

Бекзат Сабыр — Шодруз Довлатов — 77 кг 3 раунда по 2 минуты

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Будто мне в ребра влетел шар для боулинга». На ЧМ по велоспорту произошел массовый завал спортсменок
«Быки» продолжают жаловаться на судей и верить в Пальцева, а теперь проигрывают даже «Факелу». Что творится с «Краснодаром»
Футболист «Полимера» Даниил Винтер погиб в ДТП
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Людмила Чернышева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Людмила Чернышева
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Экс-боец UFC Омари Ахмедов проведет поединок на турнире Ural FC 17 октября

Ильяс Хамзин проведет бой за титул чемпиона Karate Combat
Новости
RSS RSS
Все новости