Макгрегор объявил о подписании контракта на бой с Чендлером в Белом доме
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о подписании контракта на бой с американцем Майклом Чендлером на турнире промоушена в Белом доме.
«Сделка заключена, подписана, доставлена. Макгрегор будет биться в Белом доме на 250-летие Америки», — сказал боец в интервью Fox News.
4 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что на территории Белого дома может пройти поединок UFC, которой будет приурочен к 250-й годовщине принятия Декларации независимости США.
37-летний иралндец последний раз выходил в октагон 10 июля 2021 года. Тогда он проиграл техническим нокаутом (остановка врачом) американцу Дастину Порье. Всего в UFC на счету Макгрегора 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.
