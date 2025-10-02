Макгрегор объявил о подписании контракта на бой с Чендлером в Белом доме

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о подписании контракта на бой с американцем Майклом Чендлером на турнире промоушена в Белом доме.

«Сделка заключена, подписана, доставлена. Макгрегор будет биться в Белом доме на 250-летие Америки», — сказал боец в интервью Fox News.

4 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что на территории Белого дома может пройти поединок UFC, которой будет приурочен к 250-й годовщине принятия Декларации независимости США.