Царукян назвал смешным Хукера: «Особо не вижу у него шансов»

Боец UFC Арман Царукян прокомментировал предстоящий бой против новозеландца Дэна Хукера.

«Он смешной, как и его высказывания. Можно ли назвать это претендентским боем? Думаю, что да. Есть ли шансы у Хукера? Я их особо не вижу», — цитирует Царукяна ТАСС.

Поединок станет главным событием турнира UFC Qatar 22, который пройдет 22 ноября.

На счету 28-летнего Царукяна 22 победы и 3 поражения в ММА. У 35-летнего Хукера за карьеру 24 победы и 12 поражений.