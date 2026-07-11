Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй 2: где смотреть онлайн-трансляцию боя UFC

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй проведут бой-реванш на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля

Ирландец Конор Макгрегор и американец Макс Холлоуэй проведут бой в полусреднем весе в главном событии турнира UFC 329. Вечер смешанных единоборств пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля, на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

ММА UFC: Макгрегор — Холлоуэй

Онлайн-трансляцию турнира UFC 329 в прямом эфире и полном объеме покажут платформа UFC Fight Pass и телеканал «Матч! Боец». Начало трансляции — в 00.00 по московскому времени.

Главный кард UFC 329, в который входит бой Макгрегор — Холлоуэй, также покажет телеканал «Матч ТВ». Основные бои вечера будут доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» в ретрансляции федерального телеканала. Старт основного карда — в 04.00 мск.

Бой Макгрегор — Холлоуэй возглавит основной кард турнира. Ориентировочное начало поединка — около 06.30-07.00 мск. Точное время выхода бойцов зависит от продолжительности предыдущих боев, поэтому к трансляции лучше подключиться заранее.

37-летний Макгрегор имеет рекорд 22 победы и 6 поражений. Для ирландца это будет возвращение в октагон после длительной паузы. 34-летний Холлоуэй одержал 27 побед при 9 поражениях.

Макгрегор и Холлоуэй уже встречались в UFC. Первый бой прошел в августе 2013 года и завершился победой Макгрегора единогласным решением судей.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Результат боя Макгрегор — Холлоуэй и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

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