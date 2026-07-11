UFC 329 Макгрегор — Холлоуэй 2: где смотреть трансляцию боев

Турнир UFC 329 пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля, по московскому времени. Вечер смешанных единоборств состоится на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Главным событием шоу станет реванш в полусреднем весе между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем.

Ранние предварительные бои UFC 329 начнутся в 00.00 по московскому времени. Предварительный кард стартует в 02.00 мск, основной кард — в 04.00 мск.

Где смотреть трансляцию UFC 329

Турнир UFC 329 в полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass и телеканал «Матч! Боец». Трансляция начнется в 00.00 мск.

Главный кард UFC 329 также покажет телеканал «Матч ТВ». Именно федеральный эфир станет главным бесплатным вариантом просмотра основных боев турнира. Начало основного карда — в 04.00 мск.

Кроме того, основные бои вечера будут доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko в ретрансляции федерального телеканала.

В главном бою UFC 329 Макгрегор проведет реванш против Холлоуэя. В соглавном поединке француз Бенуа Сен-Дени встретится с англичанином Пэдди Пимблеттом. Также в основной кард вошли бои Кори Сэндхаген — Марио Баутиста, Брэндон Ройвал — Лоньер Кавана и Кинг Грин — Терренс Маккинни.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-транслцию ивента. Результаты боев турнира UFC 329 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

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