Двалишвили — о Умаре Нурмагомедове: «Сломаю его в первые полторы минуты боя»

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил, что уверенно победит россиянина Умара Нурмагомедова, если состоится их реванш.

«Если моим следующим соперником станет Умар Нурмагомедов, я уверен, что на этот раз сломаю его и выиграю уверенно. В первый раз мне не удалось это сделать — я контролировал поединок и победил без лишних рисков. Но в следующий раз он так просто не отделается. Я сломаю Умара за первые полторы минуты, а потом буду таскать его по октагону, как мешок, до конца боя. Даже после поражения он не усвоил урок», — приводит слова Двалишвили MMA Pros Pick.

В январе-2025 на турнире UFC 311 Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением судей.

Следующий поединок грузинский боец проведет на турнире UFC 320, который состоится в ночь с 4 на 5 октября. Его соперником станет Кори Сэндхаген.

Нурмагомедов проведет бой против американца Марио Баутисты на турнире UFC 321. Турнир пройдет 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).