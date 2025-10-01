Бокс/ММА
Сегодня, 20:28

Двалишвили — о Умаре Нурмагомедове: «Сломаю его в первые полторы минуты боя»

Ана Горшкова
Корреспондент

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил, что уверенно победит россиянина Умара Нурмагомедова, если состоится их реванш.

«Если моим следующим соперником станет Умар Нурмагомедов, я уверен, что на этот раз сломаю его и выиграю уверенно. В первый раз мне не удалось это сделать — я контролировал поединок и победил без лишних рисков. Но в следующий раз он так просто не отделается. Я сломаю Умара за первые полторы минуты, а потом буду таскать его по октагону, как мешок, до конца боя. Даже после поражения он не усвоил урок», — приводит слова Двалишвили MMA Pros Pick.

Мераб Двалишвили.Двалишвили не делает разминку и растяжку, ложится в 2 ночи и неправильно гоняет вес. Как он все еще чемпион?

В январе-2025 на турнире UFC 311 Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением судей.

Следующий поединок грузинский боец проведет на турнире UFC 320, который состоится в ночь с 4 на 5 октября. Его соперником станет Кори Сэндхаген.

Нурмагомедов проведет бой против американца Марио Баутисты на турнире UFC 321. Турнир пройдет 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
  • Vladimir Kuznetsov

    язык не сломай..

    01.10.2025

    • Анкалаев — о переходе в тяжелый вес UFC: «Это входит в планы»

