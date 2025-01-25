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25 января, 23:30

Немков не почувствовал огромного американца. Вадим задушил Джонсона в первом раунде

Немков победил американца Джонсона на турнире PFL в Дубае
Отдел единоборств «СЭ»
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Вадим Немков.
Немкову пора поднимать уровень оппозиции.

Вечером 25 января в Дубае состоялся турнир PFL Road to Dubai: Champions Series, в главном событии которого Усман Нурмагомедов провел поединок против ирландца Пола Хьюза. В со-главном поединке выступил Вадим Немков, который встретился с Тимом Джонсоном.

Немков долго не мог дождаться нового соперника — в лиге PFL не спешили назначать ему поединок, так что Вадим намеревался покинуть промоушен и перейти в UFC. Не исключено, что после боя с Джонсоном он именно так и сделает. Изначально лига планировала подкинуть Немкову бой против Кори Андерсона, с которым Вадим бился дважды. Первый бой признали несостоявшимся из-за столкновения головами, второй поединок завершился победой россиянина, который без вопросов переиграл Кори по очкам. От трилогии Немков отказался, честно признавшись, что в этом бое для него смысла нет, так как Кори опасный соперник, а времени для подготовки мало.

Вадим Немков, Усман Нурмагомедов, Пол Хьюз, Тимоти Джонсон. Усман Нурмагомедов против ирландского друга Макгрегора, Немков победил экс-соперника Федора: онлайн-трансляция турнира PFL

Тиму Джонсону же не привыкать драться с россиянами. Американский тяжеловес делал это шесть раз и только однажды, в 2015 году, одержал победу над Шамилем Абдурахимовым в UFC техническим нокаутом в первом раунде. Дальше — только поражения: от Александра Волкова раздельным решением, от Виталия Минакова нокаутом в первом раунде, от Валентина Молдавского единогласным решением, от Федора Емельяненко нокаутом в первом раунде и от Дениса Гольцова техническим нокаутом во втором раунде.

Немков и сам понимал, что его нынешний соперник слабее Андерсона, но Вадим совсем недавно стал тяжеловесом и провел в этом дивизионе лишь один поединок — против Бруно Капелоццы. Ранее Немков выступал в 93 кг, а сейчас он идет на серии из 12 побед (первый бой с Кори не учитывался), причем восемь из них были досрочными. Пояс Bellator Вадим завоевал в 2020 году, победив Райана Бейдера. Затем он защитил титул от Фила Дэвиса, Юлиуса Англицкаса, упомянутого Кори Андерсона и Йоэля Ромеро.

Бой Немкова и Джонсона начался осторожно, но после первого же удара россиянина у Тима открылось рассечение на лбу. Немков продолжал проверять соперника киками, а удары Джонсона опасности не несли. Спустя полторы минуты после старта Вадим перевел Джонсона и прижал его к сетке, когда американец поднялся. Немков пытался зайти за спину, но Джонсон защищался как мог, иногда хватаясь за сетку. Когда Вадим все же отделил Тима от сетки, он все же смог забраться за спину и повис на американце рюкзаком. Джонсон оперативно постучал — удушающий от Немкова он долго терпеть не смог.

Вадим Немков
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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