Бокс/ММА
PFL
Статьи
Календарь Бойцы Новости Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

Сегодня, 17:00

В финалах пяти «Гран-при PFL» выступят шесть россиян. Наши бойцы захватили промоушен

Шесть россиян выступят в финалах «Гран-при PFL»
Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боец Гаджи Рабаданов
Гаджи Рабаданов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
В России может появиться на шесть долларовых миллионеров больше.

В ночь на 24 августа в Вашингтоне, США, состоялся турнир PFL 9, в рамках которого определились все финалисты «Гран-при».

Мейн-кард открывал поединок Шамиля Мусаева и Мурада Рамазанова. Бойцы провели реванш — их первая встреча случилась в конце июня, и тогда Мусаев отправил соперника в нокаут во втором раунде. В этот раз бой закончился единогласным решением судей — победу снова забрал Мусаев, и вопросов к судейским запискам возникнуть не должно.

Хабиб Нурмагомедов и&nbsp;Гаджи Рабаданов. «Это неправда, что Хабиб гонял с 90 килограммов! Он весил 83-84». Вырубил, вышел в финал, будет драться за 1 миллион долларов — Гаджи Рабаданов

В финале Шамиль встретится с Магомедом Умалатовым, который в соглавном поединке этого же карда победил Неймана Грейси по очкам. В четвертьфинале Умалатов проехался по Бреннану Уорду, задушив американца в первом раунде приемом «анаконда».

В третьем по значимости бою главного карда обеспечил себе финал Тимур Хизриев. Дагестанский боец одолел бразильца Габриэля Брагу, который дошел до финала прошлого сезона. По итогам трех раундов все судьи отдали победу Хизриеву. В финале Тимуру предстоит встреча с англичанином Бренданом Лафнейном — тот в мейн-ивенте победил Кая Камака III.

Ранее в финал «Гран-при» тяжеловесов вышли два россиянина — Денис Гольцов и Олег Попов. Первый на пути к финалу оформил три нокаута — бессильны были Линтон Васселл, Тиаго Сантос и Тим Джонсон. Попов финишировал Стивена Моури, а по очкам одолел Девиона Франклина и того же Васселла.

Боец Гаджи Рабаданов
Гаджи Рабаданов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

А в финале «Гран-при» легкого веса одноклубник Хабиба Гаджи Рабаданов сразится с Брентом Примусом. Рабаданов прошел в финал благодаря победам над Соломоном Ренфро, Элвином Эспинозой и Майклом Дюфортом.

Шамиль Мусаев, Магомед Умалатов, Тимур Хизриев, Мурад Рамазанов. PFL 9: Умалатов победил Грэйси, Хизриев — Алвеса Брагу, а Мусаев — Рамазанова. Онлайн-трансляция

Также в финале полутяжелого дивизиона выступит представитель Туркмении Довлетджан Ягшимурадов, который в полуфинале одолел чемпиона позапрошлого сезона Роба Уилкинсона. В финале ему будет противостоять действующий чемпион «Гран-при» Импа Касанганай.

Таким образом, в пяти мужских финалах мы увидим поединки с участием шести российских бойцов или семи русскоязычных, если учитывать Ягшимурадова.

Гаджи Рабаданов
Денис Гольцов
Магомед Умалатов
Мурад Рамазанов
Олег Попов
Тимур Хизриев
Шамиль Мусаев
2
0
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Барса» бесплатно отпустила Гюндоган в «Манчестер Сити»
Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
Минобороны показало кадры возвращения бойцов РФ из украинского плена
Старший сын Аршавина в Большом театре, дочь — участница шоу «Танцы на ТНТ», второй сын-футболист и фанат «Спартака». У легенды «Зенита» родился пятый ребенок
Генконсульство РФ установило личности погибших россиян при оползне на Пхукете
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Это неправда, что Хабиб гонял с 90 килограммов! Он весил 83-84». Вырубил, вышел в финал, будет драться за 1 миллион долларов — Гаджи Рабаданов
Новости
RSS RSS
Все новости