Нганну в цифрах — 6 лет не проигрывает в ММА, пропустил 24 удара в голову за 8 боев, заборол трех соперников кряду
Франсис Нганну уничтожил Ренана Феррейру за три минуты и снова дал повод говорить о себе как о лучшем тяжеловесе в современных ММА.
Мы прибавили его новые успехи к старым и сделали из этого нашу традиционную рубрику «В цифрах».
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Нганну не проигрывает 6 лет, с июля 2018-го. Идет на 7 победах подряд, 6 из них досрочные. Последним, кто побил Франсиса, был Деррик Льюис, он выиграл единогласным решением.
Пропустил всего 24 значимых удара в голову за последние 8 поединков
Нганну заборол трех последних оппонентов. Он не позволил перевести себя Миочичу и перевел его сам. Провел 4 тейкдауна Гану и выиграл бой за счет борьбы. Перевел и забил граунд-энд-паундом Феррейру. За три этих боя он провел 6 тейкдаунов, больше, чем за предыдущие 18 боев в ММА вместе взятые.
Нганну (18-3) ни разу не проигрывал в ММА досрочно. Единственный тяж, входящий в нынешний топ-15 UFC, кто не проигрывал досрочно — Джон Джонс (но у него всего один бой в тяжах).
Ему принадлежит самая длинная в истории тяжелого веса UFC серия поединков без досрочных поражений — 14 боев подряд. Это в дивизионе, где процент финишей исторически самый высокий
Ему принадлежит самая длинная в истории тяжелого веса UFC серия поединков без падения в нокдаун — 14 боев подряд
Оформил 10 побед нокаутами в UFC быстрее всех в истории организации. И по времени (за 13 поединков) и по затраченным значимым ударам (186)
Больше всего апперкот-нокаутов в истории UFC — три
Нанес первое поражение в карьере трем бойцам, входящих в топ-10 текущего тяжелого веса UFC — Гану (шел на 10-0 до Нганну), Розенштруку (шел на 10-0 до Нганну) Блейдсу (шел на 5-0 до первого боя с Нганну)
Единственный боец в истории UFC, у которого было две отдельных серии (после того как первая была прервана поражением) по 5 досрочных побед подряд
Победил пятерых чемпионов UFC: Миочича, Дос Сантоса, Веласкеза, Орловского, Гана (временный).
Нганну покинул UFC с рекордом 12-2 — это лучший — наряду с Веласкезом и Миочичем — процент побед (85,71%) среди всех тяжей в истории организации на момент их 14-го боя в UFC. При этом, у Нганну из этих 12 побед 11 досрочных, у Веласкеза — 10, у Миочича — 8. И Веласкез с Миочичем проигрывали досрочно, а Нганну — нет. Не говоря уже о том, что Нганну финишировал самих Веласкеза и Миочича.