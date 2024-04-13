Умалатов о поединке с Корешковым: «Думаю, буду готов ко всему»

Российский боец ММА Магомед Умалатов высказался о предстоящем поединке с Андреем Корешковым на третьем турнире сезона PFL-2024.

Бой состоится 19 апреля в Чикаго (США).

«Я не могу поспорить с его регалиями и с тем, что он был чемпионом Bellator. В то же время я однозначно встречался с бойцами его уровня и сильнее. Даже если не брать мою профессиональную карьеру, я много дрался в любителях в Союзе ММА [России], и каждый знает, какой там уровень и какие ребята выступают, поэтому в этом плане у меня предостаточно опыта. Думаю, буду готов ко всему», — цитирует Умалатова MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере 32-летний Умалатов не потерпел ни одного поражения в 14 проведенных поединках. На счету 33-летнего Корешкова 27 побед и 4 поражения.