Российский боец Андрей Корешков проведет поединок в полусреднем весе против Джейсона Джексона из Ямайки в 1/4 финала PFL World Tournament 2025 в ночь на 4 апреля. Вечер ММА пройдет на арене «Юниверсал Студиос» в Орландо (штат Флорида, США). Бой Корешков — Джексон ожидается в 06.30 по московскому времени.

В России новый сезон Гран-при в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты боев турнира можно отслеживать в ленте новостей PFL на сайте «СЭ».

34-летний россиянин провел в ММА 33 поединка, в которых одержал 28 побед и потерпел пять поражений. 34-летний ямайский боец имеет профессиональный рекорд — 17 побед и пять поражений.