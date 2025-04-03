Турнир PFL World Tournament Корешков — Джексон состоится в ночь на 4 апреля. Вечер ММА пройдет на арене «Юниверсал Студиос» в Орландо (штат Флорида, США). Начало — в 2.30 по московскому времени.

Возглавит шоу поединок российского бойца Андрея Корешкова с Джейсоном Джексоном из Ямайки. Россиянин Мовлид Хайбулаев подерется с канадец Джереми Кеннеди. Россиянин Мухамед Берхамов выйдет в октагон с американским бойцом Тэдом Джином.

Россиянин Магомед Умалатов провалил взвешивание и не примет участие в событии, а американец Логан Сторли получил другого соперника — австралийца Джозефа Лучиано.

В России новый сезон Гран-при в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется трансляция в 2.30 мск. Результаты боев турнира можно отслеживать в ленте новостей PFL на сайте «СЭ», а также в нашем матч-центре ММА.