PFL может организовать реванш между Усманом Нурмагомедовым и Хьюзом

PFL может организовать реванш между россиянином Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом.

«Бой был очень ярким и зрелищным. Реванш возможен, это было бы интересно», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Нурмагомедов победил решением судей (47-47, 48-46, 48-46) и защитил титул чемпиона Bellator в легком весе.

26-летний россиянин одержал 19-ю победу в 20 поединках (один бой признан несостоявшимся). 27-летний ирландец потерпел второе поражение при 13 победах.