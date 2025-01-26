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Сегодня, 03:30

PFL может организовать реванш между Усманом Нурмагомедовым и Хьюзом

Сергей Разин
корреспондент
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PFL может организовать реванш между россиянином Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом.

«Бой был очень ярким и зрелищным. Реванш возможен, это было бы интересно», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Нурмагомедов победил решением судей (47-47, 48-46, 48-46) и защитил титул чемпиона Bellator в легком весе.

26-летний россиянин одержал 19-ю победу в 20 поединках (один бой признан несостоявшимся). 27-летний ирландец потерпел второе поражение при 13 победах.

Усман Нурмагомедов. Брат Хабиба провел самый тяжелый бой в карьере. Ирландец Хьюз оказался круче, чем все думали

Источник: ТАСС
Пол Хьюз
Усман Нурмагомедов
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