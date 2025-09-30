Бокс/ММА
30 сентября, 15:00

PFL Champions Series Нурмагомедов vs Хьюз 2: кард боев турнира, время начала, где смотреть трансляцию

Турнир PFL Champions Series 3 пройдет в Дубае 3 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Усман Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Турнир PFL Champions Series 3 состоится в пятницу, 3 октября. Вечер ММА пройдет на «Кока-Кола Арене» в Дубае (ОАЭ). Начало — в 18.30 по московскому времени. Возглавит шоу титульный бой-реванш в легком весе между россиянином Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом.

Кард PFL Champions Series 3

  • Усман Нурмагомедов (19-0-0-1) — Пол Хьюз (14-2): титульный бой в легком весе
  • Кори Андерсон (19-6-0-1) — Довлет Ягшимурадов (25-7-1): титульный бой в полутяжелом весе
  • Арчи Колган (12-0) — Джей Джей Уилсон (11-1)
  • Льюис Макгрилен (12-1) — Каолан Логран (10-2)
  • Магомед Магомедов (21-4) — Серхио Петтис (24-7)
  • Пуйа Рахмани (4-0) — Слим Трабелси (7-0)
  • Зубайра Тухугов (20-6-1) — Артем Лобов (14-15-1)
  • Омар Эль Дафрави (14-5) — Флорим Зендели (10-1-1)
  • Асаэль Аджудж (10-1) — Мирафзал Ахтамов (8-0-1-1)
  • Такеши Изуми (6-4) — Винишус Сенчи (9-3)
  • Артур Зайнуков (17-4) — Джон Митчелл (10-2)
  • Джарра Аль-Селаве (18-7) — Грегори Бабен (23-12-0-1)

Где смотреть PFL Champions Series 3

В прямом эфире турнир покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев всех турниров можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела PFL.

Усман Нурмагомедов
ММА
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Немков проведет титульный бой с Феррейрой на турнире PFL во Франции

Лобов из-за травмы снялся с боя против Тухугова

