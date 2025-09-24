Немков проведет титульный бой с Феррейрой на турнире PFL во Франции

Российский боец Вадим Немков сразится с бразильцем Ренаном Феррейрой за титул чемпиона PFL в тяжелом весе, сообщает пресс-служба лиги.

Поединок пройдет 13 декабря в Лионе (Франция).

В своем последнем бою в январе Немков победил удушающим приемом американца Тимоти Джонсона на турнире PFL Champions Series в Дубае. Всего в ММА на счету 33-летнего россиянина 19 побед и 2 поражения, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Феррейра провел последний бой в октябре 2024 года на PFL Battle of the Giants. Тогда он проиграл нокаутом камерунцу Франсису Нганну. Всего в активе Феррейры 13 побед, 4 поражения и 3 несостоявшихся поединка.