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PFL 4 (сезон 2024): главный кард турнира и бои с участием россиян

Валентин Молдавский проведет поединок против Линтона Васселла на PFL 4 14 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Олег Попов.
Фото Соцсети

Турнир PFL 4 пройдет на арене Mohegan Sun Arena в Анкасвилле, штат Коннектикут (США) в ночь с 13 на 14 июня. Начало вечера — в 00.00 по московскому времени.

В главном событии ивента россиянин Валентин Молдавский проведет трехраундовый поединок в тяжелом весе против британца Линтона Васселла. В соглавном поединке состоится женский бой в наилегчайшем дивизионе между Дакотой Дитчевой и Челси Хэкетт. Также в октагон выйдут представители России Денис Гольцов и Сергей Белостенный. Олег Попов подерется с бразильцем Марсело Нунеса. Публикуем главный кард турнира.

Основной кард PFL 4:

Валентин Молдавский — Линтон Васселл
Дакота Дитчева — Челси Хакетт
Дэниель Джеймс — Тайлер Форчун
Лиз Кармуш — Кана Ватанабэ
Денис Гольцов — Сергей Белостенный
Тайла Сантос — Джена Бишоп
Илара Джоанн — Шанна Янг
Джулиана Веласкез — Лиза Молдин
Олег Попов — Марсело Нунес
Гокхан Сарикам — Данило Маркес
Сумико Инаба — Сарай Орозко
Мелисса Балич — Кристина Кацикис

В России официальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире следить за боями можно на ESPN.

Валентин Молдавский
Денис Гольцов
Олег Попов
ММА
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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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PFL 4 (сезон 2024): дата и место проведения турнира

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