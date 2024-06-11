PFL 4 (сезон 2024): дата и место проведения турнира

Турнир по смешанным единоборствам PFL 4 состоится в ночь на 14 июня

Турнир по смешанным единоборствам PFL 4 состоится в ночь на 14 июня. Вечер ММА пройдет на арене Mohegan Sun Arena в Анкасвилле, штат Коннектикут (США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

В главном событии вечера подерутся тяжеловесы Валентин Молдавский и Линтон Васселл. Формат боя — три раунда. В соглавном поединке запланирован женский бой в наилегчайшем весе между британкой Дакотой Дитчевой и австралийкой Челси Хэкетт. Также в ивенте примут участие российские бойцы Денис Гольцов и Сергей Белостенный. А Олег Попов проведет поединок против бразильца Марсело Нунеса.

В России официальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире следить за боями можно на ESPN.