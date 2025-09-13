Хабиб Нурмагомедов — о Хьюзе: «Если его не прикончить, он продолжит атаковать»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил уровень ирландского бойца Пола Хьюза.

«К нему нужно быть готовым, поскольку, если его не прикончить, он продолжит атаковать. Пол определенно заслуживает реванша. Он настоящий претендент», — цитирует Нурмагомедова пресс-служба PFL.

3 октября на турнире PFL в Дубае (ОАЭ) двоюродный брат Хабиба Усман Нурмагомедов встретится с ирландцем. Первый поединок бойцов состоялся в марте и завершился победой Нурмагомедова большинством судейских голосов (47-47, 48-46, 48-46)

На счету 27-летнего Нурмагомедова 19 побед в ММА, ни одного поражения, еще один бой был признан несостоявшимся. В активе 28-летнего Хьюза 14 побед и два поражения.