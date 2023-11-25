Корешков не удивлен, что Магомедкеримов во второй раз завоевал чемпионский пояс в PFL

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков отреагировал на победу Магомеда Магомедкеримова в сезоне-2023 PFL.

«Магомеда Магомедкеримова я немного знаю. Это реально сильный боец, очень мастеровитый и обученный, хорошо борется. Я не удивлен, что он во второй раз завоевал чемпионский пояс в PFL, потому что это спортсмен очень высокого уровня. Теперь мы с ним в одной структуре и можем встретиться в клетке. Я в принципе не против. Но при этом не сказал бы, что мне этот бой сильно интересен», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

В финале сезона PFL Магомедкеримов победил шведа Садибу Си гильотиной в третьем раунде. 33-летний россиянин во второй раз выиграл сезон PFL.