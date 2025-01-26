Хьюз предложил Усману Нурмагомедову провести реванш осенью

Пол Хьюз предложил Усману Нурмагомедову провести реванш в североирландском Белфасте осенью.

Титульный поединок в легкой весовой категории между ирландцем и россиянином прошел в субботу на турнире PFL и завершился победой Нурмагомедова решением судей.

«Предлагаю Усману реванш в Белфасте осенью. Наш первый бой был громким, и у людей остались вопросы. Мы должны их закрыть», — сказал Хьюз ТАСС.

27-летний Хьюз потерпел 2-е поражение в ММА при 13 победах. На счету 26-летнего Нурмагомедова стало 19 побед и ни одного поражения.