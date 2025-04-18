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18 апреля, 22:00

Гаджи Рабаданов — Марк Диакези: онлайн-трансляция боя PFL World Tournament 3

Гаджи Рабаданов и Марк Диакези подерутся на PFL World Tournament 3
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото «СЭ», Global Look Press

Россиянин Гаджи Рабаданов проведет бой с Марком Диакези из ДР Конго на турнире PFL World Tournament 3 в ночь на субботу, 19 апреля. Поединок начнется около 3.30 по московскому времени.

31-летний Рабаданов одержал 24 победы в профессиональных ММА, потерпел два поражения и завершил два боя вничью. Его рост составляет 173 см, размах рук — 180 см. В ноябре 2024 года россиянин победил Брента Примуса техническим нокаутом.

У 32-летнего Марка Диакези в профессиональном рекорде — 18 побед и семь поражений. Его рост составляет 178 см, размах рук — 185 см. В сентябре 2024 года конголезец победил Тима Уайлда единогласным решением судей.

В прямом эфире бой и весь турнир покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по подписке на ресурс.

Узнать результат поединка Рабаданов — Диакези и других событий World Tournament 3 вы можете в матч-центре ММА и разделе PFL на нашем сайте.

Гаджи Рабаданов
Марк Диакези
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