Корешков победил Ямаути единогласным решением судей на турнире PFL 6

Россиянин Андрей Корешков одержал победу на турнире PFL 6 в Су-Фолс (Южная Дакота, США).

33-летний боец победил бразильца Гоити Ямаути единогласным решением судей — 29-28, 29-27, 29-27.

Для Корешкова победа стала 28-й в карьере при 5 поражениях. В прошлом бою, который был для него первым в PFL, он уступил соотечественнику Магомеду Умалатову.

31-летний Ямаути потерпел 7-е поражение в 36 поединках. На его счету также 29 побед.