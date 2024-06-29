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Сегодня, 06:30

Корешков победил Ямаути единогласным решением судей на турнире PFL 6

Руслан Минаев
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Россиянин Андрей Корешков одержал победу на турнире PFL 6 в Су-Фолс (Южная Дакота, США).

33-летний боец победил бразильца Гоити Ямаути единогласным решением судей — 29-28, 29-27, 29-27.

Для Корешкова победа стала 28-й в карьере при 5 поражениях. В прошлом бою, который был для него первым в PFL, он уступил соотечественнику Магомеду Умалатову.

31-летний Ямаути потерпел 7-е поражение в 36 поединках. На его счету также 29 побед.

Андрей Корешков
ММА
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