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4 апреля, 06:10

Андрей Корешков — Джейсон Джексон: трансляция боя PFL World Tournament

Корешков и Джексон подерутся в главном бою PFL World Tournament
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Россиянин Андрей Корешков и ямайский боец Джейсон Джексон встретятся в главном бою турнира PFL World Tournament 2025 1 в ночь на пятницу, 4 апреля. Турнир идет в «Студии Юниверсал» в Орландо (США).

34-летний Корешков провел 33 поединка в профессиональных ММА, у него 28 побед и 5 поражений.

34-летний Джексон в своем профессиональном рекорде имеет 17 побед и 5 поражений.

Соперники представляют полусредний дивизион.

ММА PFL: Джексон — Корешков

В прямом эфире первый четвертьфинал сезона 2025 года показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на стриминговый сервис.

Результаты боев турнира можно отслеживать в ленте новостей раздела PFL на сайте «СЭ», а также в нашем матч-центре ММА.

Андрей Корешков
Джейсон Джексон
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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