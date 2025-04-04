Корешков и Джексон подерутся в главном бою PFL World Tournament

Россиянин Андрей Корешков и ямайский боец Джейсон Джексон встретятся в главном бою турнира PFL World Tournament 2025 1 в ночь на пятницу, 4 апреля. Турнир идет в «Студии Юниверсал» в Орландо (США).

34-летний Корешков провел 33 поединка в профессиональных ММА, у него 28 побед и 5 поражений.

34-летний Джексон в своем профессиональном рекорде имеет 17 побед и 5 поражений.

Соперники представляют полусредний дивизион.

ММА PFL: Джексон — Корешков

В прямом эфире первый четвертьфинал сезона 2025 года показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на стриминговый сервис.

Результаты боев турнира можно отслеживать в ленте новостей раздела PFL на сайте «СЭ», а также в нашем матч-центре ММА.