Александр Емельяненко — о боях с Федором: «Он поступал кровожадно, не по-братски»

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) в интервью «СЭ» раскритиковал брата Федора Емельяненко (40-7) за то, что он «размазывал его об ковер».

«Мы когда вызываем на бой по боксу, мы не на дуэль вызываем стреляться. Мы, в первую очередь, пропагандируем здоровый образ жизни, вид спорта. Мы с Федей выходили по боевому самбо, по дзюдо. Но, правда, раньше он кровожадно поступал. Неправильно чуть-чуть, не по-братски. Чтобы все увидели, какой он красавчик. Просто размазывал меня об ковер. Может быть, по-глупости раньше так поступал, по неопытности», — сказал Емельяненко «СЭ».

Емельяненко в прошлом бою победил блогера Евгения Ершова 26 мая 2023-го на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».