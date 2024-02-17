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17 февраля, 21:04

Президент Open FC Гурьянов заявил, что готов рассмотреть продажу организации

Алина Савинова
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Глава Open FC Александр Гурьянов рассказал о планах организации на 2024 год.

«Мы запланировали 11-12 турниров в этом году, как и в прошлом. Следующий юбилейный 40-й турнир пройдет в марте в Питере. Тогда мы вышли за его пределы и сделали 13. Как получится в этом году, думаю, 11 — это минимальная планка», — цитирует Гурьянова MMA.Metaratings.ru.

Также он заявил о готовности рассмотреть вопрос о продаже бойцовской лиги.

«Касательно продажи, у меня есть удачный опыт, когда я продал свою долю в Gorilla FC Хабибу Нурмагомедову и неплохо на этом заработал. Если завтра появится финансово достойное предложение, готов рассмотреть продажу организации», — добавил президент Open FC.

16 февраля в Воронеже прошел турнир Open FC 39. В главном бою вечера Магомед Юнусилау единогласным решением судей одержал победу над Асо Хишоловым и стал чемпионом организации в легком весе. Следующий турнир лиги состоится в Санкт-Петербурге.

Источник: Metaratings.ru
ММА
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