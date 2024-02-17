Данилов — о победе на турнире Open FC: «Почувствовал себя чемпионом UFC»

Боец ММА Иван Данилов прокомментировал победу над Дмитрием Иониным на турнире Open FC 39.

«Эмоции у меня смешанные. Когда объявляли результат, меня просто колошматило. Еще никогда я не испытывал таких эмоций от победы. Чувствовал себя так, словно уже забрал пояс чемпиона UFC. Я никак не могу повлиять на это судейское решение. Считаю, что это был равный бой, который можно было отдать в любую сторону. Я чувствовал, что забрал третий раунд за счет концовки, а если бы было еще немного времени, мог бы закончить бой и досрочно, а это звоночек к пятираундовому чемпионскому бою. Теперь я готов пройти нужный лагерь под любого бойца, в том числе и Магомеда Юнусилау», — цитирует Данилова MMA.Metaratings.ru.

Данилов победил раздельным решением судей Ионина в поединке на турнире Open FC 39 в Воронеже. Решение судей зал встретил неодобрительным гулом, а команда Ионина сразу после боя подала протест на результат поединка.