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20 февраля, 16:10

Погосян: «Считаю, что я заслужила стать лучшей спортсменкой в 2023 году»

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Российский боец Диана Погосян рассказала о своих эмоциях, после того как Союз ММА России признал ее лучшей спортсменкой года.

«Считаю, что я к этому шла и заслужила. Говорила во всех интервью, что иду к самым высоким результатам и целям. Я взяла эту награду заслуженно, потому что все мои бои яркие», — приводит слова Погосян MMA.Metaratings.ru.

Погосян успешно начала профессиональную карьеру. 16 февраля в турнире Open FC 39 в Воронеже 22-летняя спортсменка за полторы минуты нокаутировала Зарину Гумерову, имеющую опыт выступлений в М-1.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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