Погосян: «Считаю, что я заслужила стать лучшей спортсменкой в 2023 году»

Российский боец Диана Погосян рассказала о своих эмоциях, после того как Союз ММА России признал ее лучшей спортсменкой года.

«Считаю, что я к этому шла и заслужила. Говорила во всех интервью, что иду к самым высоким результатам и целям. Я взяла эту награду заслуженно, потому что все мои бои яркие», — приводит слова Погосян MMA.Metaratings.ru.

Погосян успешно начала профессиональную карьеру. 16 февраля в турнире Open FC 39 в Воронеже 22-летняя спортсменка за полторы минуты нокаутировала Зарину Гумерову, имеющую опыт выступлений в М-1.