Анатолий Малыхин.

Малыхин за карьеру провел 13 боев и все он завершил досрочно: 9 побед нокаутами и 4 — болевыми приемами.

Обладатель черного пояса по дзюдо и БЖЖ — 33-летний де Риддер — провел за карьеру 17 боев и проиграл лишь Малыхину. Предыдущие 16 поединков нидерландец завершил очень уверенно: 3 победы нокаутом, 11 побед болевыми приемами и лишь 2 победы решением судей.

Бойцы уже встречались в декабре 2022 года. Тогда в поединке за пояс де Риддера в полутяжелом весе, которым он владел 584 дня, победу одержал россиянин — бой завершился нокаутом от Малыхина в первом раунде.