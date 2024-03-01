Анатолий Малыхин — Ренье де Риддер: смотреть прямую трансляцию боя ONE 166
Вечер боев ONE 166 пройдет в пятницу, 1 марта, в Катаре. В главном поединке российский чемпион Анатолий Малыхин, действующий чемпион в тяжелом и полутяжелом весе, встретится с нидерландцем Ренье де Риддерм, который будет защищать титул в среднем весе.
В прямом эфире турнир ONE 166, который пройдет в городе Лусаил (Катар), покажет телеканал «Матч ТВ» и тематический канал «Матч! Боец». Начало боев предварительного карда — в 15.30 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Малыхин за карьеру провел 13 боев и все он завершил досрочно: 9 побед нокаутами и 4 — болевыми приемами.
Обладатель черного пояса по дзюдо и БЖЖ — 33-летний де Риддер — провел за карьеру 17 боев и проиграл лишь Малыхину. Предыдущие 16 поединков нидерландец завершил очень уверенно: 3 победы нокаутом, 11 побед болевыми приемами и лишь 2 победы решением судей.
Бойцы уже встречались в декабре 2022 года. Тогда в поединке за пояс де Риддера в полутяжелом весе, которым он владел 584 дня, победу одержал россиянин — бой завершился нокаутом от Малыхина в первом раунде.