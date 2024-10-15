Open FC проведет поединок между рефери лиги Протасовым и менеджером Бекмуратовым

Российская лига Open FC проведет поединок между рефери организации Максимом Протасовым и менеджером Маратом Бекмуратовым, сообщает MMA.Metaratings.ru.

Противостояние по правилам смешанных единоборств может состояться на декабрьском турнире.

Протасов провел бой в августе 2008 года в рамках турнира Penza MMA Emerald City Fight 3. В этом поединке он потерпел поражение от Али Кузахметова единогласным решением судей.