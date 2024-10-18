Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
One FC

Сегодня, 13:38

Глава Open FC Гурьянов анонсировал дату боя между рефери Протасовым и менеджером Бекмуратовым

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный российский рефери Максим Протасов и менеджер бойцов ММА Марат Бекмуратов проведут бой 7 декабря на турнире Open FC в Тольятти. Дату поединка анонсировал президент лиги Open FC.

«Они подерутся 7 декабря на итоговом турнире этого года в Тольятти, — сказал Гурьянов на пресс-конференции перед турниром Open FC 47 в Санкт-Петербурге. — Лично я сам контролирую, чтобы этот бой состоялся».

«Мы не думали о том, кто будет страховать этот бой, — продолжил он. — Здесь есть принципиальная история Максима и Марата, и вот в чем она заключается: Максим сомнительно относится к тому, что Марат выступает [в ММА], и считает, что он не является бойцом, и то, что он одержал незаслуженные победы. Несколько раз он сам выражался: «Я готов сам побить его в клетке». Я предложил Марату: «Вот понятная история, вот Максим, ты его знаешь, он видел много комбинаций, серий, приемов, но сам не является бойцом, да, он в хорошей физической форме, но тем не менее не является профессиональным бойцом». Марат сразу поддержал эту идею, сказал: «Мне тоже Макс не нравится, он много раз меня подкалывал, и я готов доказать в клетке, что я лучше, что я побью его». Вот так и родилась эта история, и на мой взгляд, здесь нет никакого поп-ММА. Это мужчины, который выяснят в октагоне, кто из них сильнее».

В главном событии турнира Open FC 47, который пройдет 18 октября в Санкт-Петербурге, временный чемпион лиги в полулегком весе Мухибшо Гулобов (7-2) встретится с Никитой Подковальниковым (12-5).

One FC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Амурской области в аварии с грузовиком погибли двое взрослых и двое детей
Покинувшая Латвию из-за дискриминации многодетная семья намерена жить в России
В России запретят три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года
Худайбердиева — о разводе с мужем в 20 лет: «Случилось так, как случилось»
Стало известно, что у Мбаппе была связь с девушкой в Швеции
Министру спорта Дегтяреву отдают всю власть в российском спорте: Трапищев выдвинул его на пост главы ОКР, Путин поддержал. Что скажет МОК?
Популярное видео
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости