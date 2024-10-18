Глава Open FC Гурьянов анонсировал дату боя между рефери Протасовым и менеджером Бекмуратовым

Известный российский рефери Максим Протасов и менеджер бойцов ММА Марат Бекмуратов проведут бой 7 декабря на турнире Open FC в Тольятти. Дату поединка анонсировал президент лиги Open FC.

«Они подерутся 7 декабря на итоговом турнире этого года в Тольятти, — сказал Гурьянов на пресс-конференции перед турниром Open FC 47 в Санкт-Петербурге. — Лично я сам контролирую, чтобы этот бой состоялся».

«Мы не думали о том, кто будет страховать этот бой, — продолжил он. — Здесь есть принципиальная история Максима и Марата, и вот в чем она заключается: Максим сомнительно относится к тому, что Марат выступает [в ММА], и считает, что он не является бойцом, и то, что он одержал незаслуженные победы. Несколько раз он сам выражался: «Я готов сам побить его в клетке». Я предложил Марату: «Вот понятная история, вот Максим, ты его знаешь, он видел много комбинаций, серий, приемов, но сам не является бойцом, да, он в хорошей физической форме, но тем не менее не является профессиональным бойцом». Марат сразу поддержал эту идею, сказал: «Мне тоже Макс не нравится, он много раз меня подкалывал, и я готов доказать в клетке, что я лучше, что я побью его». Вот так и родилась эта история, и на мой взгляд, здесь нет никакого поп-ММА. Это мужчины, который выяснят в октагоне, кто из них сильнее».

В главном событии турнира Open FC 47, который пройдет 18 октября в Санкт-Петербурге, временный чемпион лиги в полулегком весе Мухибшо Гулобов (7-2) встретится с Никитой Подковальниковым (12-5).