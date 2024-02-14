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14 февраля, 06:40

Малыхин: «Отправлю де Риддера в «Толяндию», где спят все мои соперники»

Давид Хачатрян
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Двойной чемпион лиги ONE Championship Анатолий Малыхин (13-0) полон решимости в преддверии боя с чемпионом среднего веса Ренье де Риддером (16-1).

«Самое сложное в подготовке сейчас — это диета. Очень хочется сейчас к холодильнику прислониться (улыбается). Думаю о шоколаде. Очень его люблю. Я в первый раз гоняю вес в 93 кг, а любой тяжеловес любит, когда стол накрыт. Тренировочный процесс идет отлично. Приехало много хороших ребят. Все смотрят в одном направлении. Жду 1 марта, чтобы отправить Ренье де Риддера в страну «Толяндию», где спят все мои соперники», — приводит слова Малыхина «Спорт День за Днем».

Малыхин и де Риддер сразятся 1 марта за чемпионский пояс в среднем весе на One 166 в Лусаиле, Катар. Ранее Малыхин отобрал у де Риддера пояс в полутяжелом весе, победив техническим нокаутом в первом раунде в декабре 2022-го.

Источник: Спорт День за Днем
Анатолий Малыхин
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