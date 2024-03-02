Туменов отреагировал завоевания Малыхиным третьего чемпионского титула ONE

Чемпион АСА в полусреднем весе Альберт Туменов прокомментировал завоевания Анатолием Малыхиным третьего чемпионского титула ONE.

«Это, конечно, не частое явление в ММА. Стать тройным чемпионом в такой крупной организации, как ONE, — весьма престижно. Анатолий Малыхин добился большого достижения и вошел в историю. Такой результат говорит о многом.

В АСА ему было бы поинтереснее в плане соперников, потому что в ONE не такой сильный состав в тяжелом весе, как в АСА. Азиаты делают больший акцент на легкие веса. Но я уверен, что и в АСА он бы тоже не затерялся и претендовал бы на самые высокие места", — приводит слова Туменова MMA.Metaratings.ru.

Малыхин победил голландца Ренье де Риддер и стал чемпионом в среднем весе на турнире ONE 166 в Катаре. Малыхин одолел соперника нокаутом в третьем раунде. Россиянин первым в ММА стал чемпионом ONE в трех весовых категориях — среднем, полутяжелом и тяжелом весах.

Малыхин за карьеру провел 14 боев и все он завершил досрочно: 10 побед нокаутами и 4 — болевыми приемами. В его активе три чемпионских пояса.