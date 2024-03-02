Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
One FC

2 марта, 12:11

Туменов отреагировал завоевания Малыхиным третьего чемпионского титула ONE

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион АСА в полусреднем весе Альберт Туменов прокомментировал завоевания Анатолием Малыхиным третьего чемпионского титула ONE.

«Это, конечно, не частое явление в ММА. Стать тройным чемпионом в такой крупной организации, как ONE, — весьма престижно. Анатолий Малыхин добился большого достижения и вошел в историю. Такой результат говорит о многом.

В АСА ему было бы поинтереснее в плане соперников, потому что в ONE не такой сильный состав в тяжелом весе, как в АСА. Азиаты делают больший акцент на легкие веса. Но я уверен, что и в АСА он бы тоже не затерялся и претендовал бы на самые высокие места", — приводит слова Туменова MMA.Metaratings.ru.

Анатолий Малыхин&nbsp;&mdash; тройной чемпион ONE. Малыхин стал тройным чемпионом ONE FC. Анатолий во второй раз избил голландца де Риддера

Малыхин победил голландца Ренье де Риддер и стал чемпионом в среднем весе на турнире ONE 166 в Катаре. Малыхин одолел соперника нокаутом в третьем раунде. Россиянин первым в ММА стал чемпионом ONE в трех весовых категориях — среднем, полутяжелом и тяжелом весах.

Малыхин за карьеру провел 14 боев и все он завершил досрочно: 10 побед нокаутами и 4 — болевыми приемами. В его активе три чемпионских пояса.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tumenov-v-plane-sopernikov-malykhinu-bylo-by-interesnee-v-asa-339623/
Альберт Туменов
Анатолий Малыхин
0
One FC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Вашингтон» разгромил «Питтсбург» в матче НХЛ
Легкоатлетка Эллисон Стокке прославилась благодаря внешности, а не результатам в спорте
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малыхин победил де Риддера и стал тройным чемпионом ONE

Харитонов: «Малыхин — ряженый шут. Пусть хоть весь поясами обвесится, отношение к нему не изменится»
Новости
RSS RSS
Все новости