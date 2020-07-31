Винсент Качеро заменит Валиева на UFC Fight Night

Американский боец ММА Винсент Качеро (7-2) заменит россиянина Тимура Валиева (16-2) на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе, который пройдет 2 августа, сообщает MMAJunkie.

Тимур Валиев должен был драться против американца Джамала Эммерса (17-5), однако поединок сорвался из-за визовых проблем у россиянина, для которого этот поединок должен был стать дебютным в UFC.

Качеро, заменяющий Валиева, дебютирует в UFC.