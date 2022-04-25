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25 апреля, 22:56

Тренер Чимаева: «Хочу, чтобы Хамзат вернулся в сентябре-октябре и подрался с Ковингтоном»

Никита Горшенин
Корреспондент
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Главный тренер Хамзата Чимаева Андреас Микаэль рассказал, в какие бы сроки хотел увидеть возвращение своего бойца в клетку.

«Я хочу, чтобы следующий бой у Хамзата был с Колби, — сказал Микаэль на шоу The MMA Hour. — Я не хочу делать шаг назад, я хочу шаг вперед. Не хочу, чтобы кто-то делал имя на нас, хочу, чтобы мы делали имя на других. Если мы не сможем побить тех, кого побил Усман — значит, у нас проблемы. Но Хамзат сможет. И он побьет. Он выиграет. После такого боя, как с Гилбертом, нужно время на восстановление. Мой опыт подсказывает попридержать Хамзата, дать его телу восстановиться. Если он хочет прислушаться ко мне, то я бы хотел, чтобы он вернулся в сентябре-октябре. И в случае победы над Колби правильным будет подраться с победителем Усман-Леон».

9 апреля Чимаев победил Гилберта Бернса единогласным решением на UFC 273.

Колби Ковингтон
Хамзат Чимаев
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