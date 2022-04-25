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25 апреля, 18:47

Майкл Чендлер объяснил, почему Джастина Гэтжи тяжело перевести в партер

Боец UFC Чендлер заявил, что Гэтжи никогда не находится в удобной позиции для перевода в партер
Никита Горшенин
Корреспондент
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Боец легкого веса UFC Майкл Чендлер в ходе разговора на YouTube-подкасте Thiccc Boy рассказал, почему смог переводить Джастина Гэтжи чаще.

Брендан Шауб: «Ты ведь здорово борешься. Когда я смотрел твой бой с Гэтжи, я думал: «Если он не пройдет ему в две ноги, я офигею».

Майкл Чэндлер: «Я признаюсь, что я гонялся за нокаутом в этом бою, но, честно говоря, входов для тейкдаунов было не так много, как кажется. То, как Джастин закрывает глаза, наклоняет голову и размахивается этим оверхэндом — из-за такого движения его бедра уходят далеко назад. Возникает такой барьер между ним и тобой в виде его головы и его рук. А бедра его где-то далеко позади. Он никогда не находится в удобной позиции для перевода. Поэтому его редко переводят. У него нет каких-то безумно быстрых, атлетичных телодвижений, но его способность убирать назад бедра, вот эта чувствительность и сила бедер... Это годы, и годы, и годы занятий борьбой. Чувствительность тела, чувствительность бедер».

7 мая Гэтжи подерется за титул легкого веса UFC с Чарльзом Оливейрой на UFC 274 в Финиксе.

Джастин Гейджи
Майкл Чендлер
UFC
ММА
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