Рекордсмен UFC Чимаев просит боя с Диасом, Масвидалем и Макгрегором в один день
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Боец UFC Хамзат Чимаев выразил уверенность, что может побить Натана Диаса, Хорхе Масвидаля и Конора Макгрегора в один день. Родившийся в Чечне гражданин Швеции попросил главу UFC Дану Уайта дать ему этих соперников.
«Мне скучно, Дана Уайт, пожалуйста, дай мне бой с Диасом, Масвидалем и Макгрегором в один день. Я могу их всех размазать. Я не понтуюсь, я просто уверен в себе. Понимаю, если они не захотят со мной драться, — написал Чимаев в Twitter.
Через полчаса после этого твита Конор Макгрегор написал сообщение «Я согласен», правда, неясно, кому оно адресовано.
I accept!— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 30, 2020
Чимаев 16 июня победил Джона Филиппса, а 26-го — Риза Маки, став первым бойцом в истории UFC, одержавшим две победы за 10 дней.
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