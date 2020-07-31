Рекордсмен UFC Чимаев просит боя с Диасом, Масвидалем и Макгрегором в один день

Боец UFC Хамзат Чимаев выразил уверенность, что может побить Натана Диаса, Хорхе Масвидаля и Конора Макгрегора в один день. Родившийся в Чечне гражданин Швеции попросил главу UFC Дану Уайта дать ему этих соперников.

«Мне скучно, Дана Уайт, пожалуйста, дай мне бой с Диасом, Масвидалем и Макгрегором в один день. Я могу их всех размазать. Я не понтуюсь, я просто уверен в себе. Понимаю, если они не захотят со мной драться, — написал Чимаев в Twitter.

Через полчаса после этого твита Конор Макгрегор написал сообщение «Я согласен», правда, неясно, кому оно адресовано.

I accept! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 30, 2020

Чимаев 16 июня победил Джона Филиппса, а 26-го — Риза Маки, став первым бойцом в истории UFC, одержавшим две победы за 10 дней.