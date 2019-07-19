Штырков выпустил футболки с комментариями хейтеров

Российский боец MMA Иван Штырков выпустил линейку футболок с принтами негативных комментариев, которые он получает в социальных сетях, сообщает бойцовский клуб "Архангел Михаил" во "Вконтакте".

Среди них есть такие записи, как "Отличник по химии", "Иван Менделеев" (намек на употребление запрещенных препаратов), "дошел до клетки и устал", "ты не проиграешь, если не будешь драться" и другие.

Большую часть футболок разобрали спортсмены из Академии единоборств РМК, а еще часть будет отправлена авторам комментариев.