Штырков выпустил футболки с комментариями хейтеров

Российский боец MMA Иван Штырков выпустил линейку футболок с принтами негативных комментариев, которые он получает в социальных сетях, сообщает бойцовский клуб "Архангел Михаил" во "Вконтакте".
Среди них есть такие записи, как "Отличник по химии", "Иван Менделеев" (намек на употребление запрещенных препаратов), "дошел до клетки и устал", "ты не проиграешь, если не будешь драться" и другие.
Большую часть футболок разобрали спортсмены из Академии единоборств РМК, а еще часть будет отправлена авторам комментариев.
Иван Штырков @ivanshtyrkov выпустил коллекцию футболок с комментариями хейтеров🔥 ⠀ Российский боец Иван Штырков (15-0-1) выпустил ограниченный тираж футболок с принтами комментариев, которые чаще всего публиковались под новостями об Иване в социальных сетях. ⠀ «Ушел непобежденным», «Джонсу повезло», «Ты не проиграешь, если не будешь драться», «Отличник по химии», «Дошел до клетки и устал», «Ветеран UFC» — в первую коллекцию вошли футболки с десятью фразами. Количество лимитировано — по два-три экземпляра. ⠀ Большую часть футболок разобрали спортсмены из Академии единоборств РМК, а еще часть будет отправлена авторам комментариев. ⠀ ⚡Напомним, что в следующую субботу Штырков проведет бой в японской организации RIZIN. В главном карде турнира он встретится с южнокорейцем Хун Кимом. Для Штыркова этот поединок станет первым в этом году — в последний раз он выходил в «клетку» в декабре прошлого года на турнире RCC5 и болевым приемом на руку одержал победу над бразильцем Тиаго Сильвой. ⠀ #archangel_michael_club #АкадемияединоборствРМК #rcc_academy #rcc_sport #mmafights #mmafighters #иванштырков