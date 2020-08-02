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«Поражение — это еще не конец». Исмаилов поддержал Емельяненко

17:14
Александр Емельяненко во время боя.
Александр Емельяненко во время боя.
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Российский боец ММА Магомед Исмаилов выразил поддержку своему сопернику Александру Емельяненко. Также он пожелал ему скорейшего восстановления.

Хочу выразить уважение Александру! Несмотря на тяготы с которыми он столкнулся в бою, ше?л до конца! ??? Шоу закончилось, а жизнь продолжается! Желаю ему скореи?шего восстановления! Жизнь часто сталкивает нас с трудностями и очень тяжело бьет, и если ты умеешь идти до конца, то не все еще? потерянно! Главное не потерять себя по жизни, стои?ко сдержать удар и двигаться дальше! Поражение это не конец — это новое начало! #магомедисмаилов

Публикация от Магомед Исмаилов (@maga_isma)

«Хочу выразить уважение Александру! — написал Исмаилов. —  Несмотря на тяготы, с которыми он столкнулся в бою, шел до конца! Шоу закончилось, а жизнь продолжается! Желаю ему скореи?шего восстановления! Жизнь часто сталкивает нас с трудностями и очень тяжело бьет, и если ты умеешь идти до конца, то не все еще потерянно! Главное не потерять себя по жизни, стои?ко сдержать удар и двигаться дальше! Поражение — это не конец, это новое начало!»

Поединок состоялся 24 апреля в Красной поляне. 38-летний тяжеловес Емельяненко (28-8-1) проиграл 34-летнему средневесу Исмаилову (16-2-1) техническим нокаутом в третьем раунде.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CDYrIanJnSI/

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