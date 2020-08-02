«Поражение — это еще не конец». Исмаилов поддержал Емельяненко
Российский боец ММА Магомед Исмаилов выразил поддержку своему сопернику Александру Емельяненко. Также он пожелал ему скорейшего восстановления.
Хочу выразить уважение Александру! Несмотря на тяготы с которыми он столкнулся в бою, ше?л до конца! ??? Шоу закончилось, а жизнь продолжается! Желаю ему скореи?шего восстановления! Жизнь часто сталкивает нас с трудностями и очень тяжело бьет, и если ты умеешь идти до конца, то не все еще? потерянно! Главное не потерять себя по жизни, стои?ко сдержать удар и двигаться дальше! Поражение это не конец — это новое начало! #магомедисмаилов
«Хочу выразить уважение Александру! — написал Исмаилов. — Несмотря на тяготы, с которыми он столкнулся в бою, шел до конца! Шоу закончилось, а жизнь продолжается! Желаю ему скореи?шего восстановления! Жизнь часто сталкивает нас с трудностями и очень тяжело бьет, и если ты умеешь идти до конца, то не все еще потерянно! Главное не потерять себя по жизни, стои?ко сдержать удар и двигаться дальше! Поражение — это не конец, это новое начало!»
Поединок состоялся 24 апреля в Красной поляне. 38-летний тяжеловес Емельяненко (28-8-1) проиграл 34-летнему средневесу Исмаилову (16-2-1) техническим нокаутом в третьем раунде.
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